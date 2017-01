egle_ska Šį sekmadienį, rugpjūčio 26 d. dvi Airijos Lietuvių Bendruomenės aktyvo narės – Laura Garbatavičiūtė Down ir Eglė Turevičiūtė atstovavo Lietuvai ir Lietuvos kulinariniam paveldui Dun Laoghaire Pasaulio kultūrų festivalyje. Stebėtojų akivaizdoje jos ne tik pasakojo apie lietuvišką virtuvę, gamino lietuviškus cepelinus, šaltibarščius, kmynų girą, bet ir pagamintomis gėrybėmis vaišino šou svečius. Šis renginys vyko “Cooks Academy”. Pasaulio kultūrų festivalis vyko rugpjūčio 24-26 dienomis Dun Laoghaire, Co. Dublin. Festivalio programa labai įvairi – koncertai, seminarai, šou, pasirodymai, parodos, mugės. Nemaža dalis festivalio renginių yra nemokama.



Pernai Airijos Lietuvių Bendruomenė dalyvavo festivalio tautinių kostiumų šou. Šiemet, be kulinarinio šou, ALB dar pristatė ir airiškai-lietuvišką muzikos grupę "Pawna", pernai metais įdainavusią lietuviškai-anglišką albumą knygai apie Airijoje gyvenančius lietuvius "Pasiilgau...(arba) Mes vienas kito angelai".



Pristatymo metų dalyvės buvo pasipuošusios prijuostėmis su ALB atributika. Prijuostes padėjo įsigyti Valdo Kasakaičio firma iš Killarney "Valdas Tiling Contractor Ltd". Daugiau informacijos apie festivalį http://www.festivalofworldcultures.com